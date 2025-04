Señora lava mondongo con todos los elementos de la tabla periódica para que sea comestible

A sus 61 años, 4 divorcios y 50 novelas vistas las señora Gladys Sánchez ha logrado dominar la técnica para preparar la tradicional sopa de mondongo que se ha extendido por decenas de generaciones en su familia, y hoy ha revelado su secreto: usar absolutamente todos los elementos de la tabla periódica para lavar el mondongo.



Gladys, quien a través de la cocina ha logrado curar miles de resacas de su actual esposo, explicó la receta de su popular sopa de mondongo ante nuestro pasante subpagado que se encontraba en las adyacencias mendigando porque no le pagamos: “Mi receta no son callos a la madrileña, es una variante venezolana que tiene el toque especial que básicamente son todos los toques especiales que haya. El truco es empezar lavando la panza con cloro, luego con jabón azul y mucho champú para pelo graso, después lo coleteamos y empezamos con los metales desde el hierro hasta el cobre que me robo de los cables del vecino, nunca falta el radio, el uranio ni el plomo para matar bien las bacterias y así voy hasta que me quede bien limpiecito y radioactivo. Después de eso le agrego todo lo que tenga en la nevera, agua, lo meto en una olla como por tres días a la temperatura del sol y así me queda una rica sopa calentita para refrescarse en esos días calurosos” concluyó Sánchez antes de preparar un café con leche para acompañar su platillo estrella.