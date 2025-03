Señora pide Rondón de Polar por delivery con la esperanza de que le llegue el morenote de la Vinotinto

La señora Iraida Chirinos tiene fe, y no solo de que la selección Vinotinto gane el partido de hoy sino también que el “rondón de cervezas Polar”, que pidió por delivery, incluya al delantero venezolano Salomón Rondón.

Vistiendo un suéter de la Vinotinto tejido por ella misma y con teléfono en mano lista para salir corriendo en lo que llegara el delivery, Chirinos comentaba a la prensa: “No saben la emoción que me dió ver que ahora puedo pedir un Rondón por delivery, antes era solo comida pero la tecnología avanza tan rápido que ahora hasta reparten morenotes divinos. Ojalá mi Rondón llegue con un rondón de Polar para que disfrutemos juntos del partido, ya escondí las sillas de la casa y dejé una sola para que me tenga que sentar en sus piernas y que me abrace duro cuando metan gol, y no sé cómo va a hacer para estar en el juego y conmigo al mismo tiempo pero mi rondón no me lo quita nadie” concluyó la señora Iraida antes de escuchar el timbre y pegar una carrera como si ella fuera la delantero titular de la remolacha mecánica.