Esta semana la construcción del tren de alta velocidad Guarenas – Guatire sufrió un nuevo contratiempo tras las diferentes amenazas por parte de Estados Unidos contra el territorio venezolano, paralizando las obras y retrasando su entrega hasta finales del 2577, según los estimados más optimistas.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado actualmente vive debajo de uno de los pilares de la construcción para entrevistar a Wilberto Alirio Rojas, albañil encargado de supervisar el proyecto: “Hermanito, por culpa de esas alertas de vuelo que emitieron los americanos esta semana, lamentablemente no hemos podido trabajar desde el 2006. Sino hubiese sido por eso ya esta vaina estuviera completa, pues, así con los vagones que vuelan y todo. Acá están las mejores mentes de nuestra generación de la UNEFA, los únicos que aprendimos a leer, tratando de trabajar y sacar esto adelante, pero tristemente no podemos hacer nada si hay un buque en el caribe, porque psicológicamente es como una distracción, ¿sí me explico? Sin contar la guerra psicológica de cuarta generación de control mental que nos tienen montada con TikTok, distrayendo a mis trabajadores todo el día”, afirmó Rojas, mientras hacía el primer avance de obra en casi dos décadas para demoler la invasión de nuestro pasante subpagado.