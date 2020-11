«Va a ser santero» dice embarazada tras sentir repique de tambores en su vientre

Durante la tarde de hoy Mariana Rebolledo, una joven valenciana que tiene 35 semanas de embarazo, tuvo una revelación: ella está segura que su hijo será un santero en el futuro, pues las patadas que el bebé estaba dando parecían más un repique de tambores.

Rebolledo nos dio su opinión sobre el hecho, que no dudó de describir como un “milagro de la maternidad”: “¡Ay, gracias a Dios me va a salir santero el muchachito! ¿Que cómo estoy tan segura? Mi niño, yo he tenido cuatro chamos antes de este y ninguno me pateó como este; todos eran como delantero de la vinotinto frente al arco contrario. En cambio este fue durísimo, sentí un repique de tambores allá adentro. ¡Parrandero y santero! ¡No me queda duda! Necesitaba alguien así, que me cuide de vieja y que me monte el santo. No ha nacido y ya sé que a este carajito lo voy a querer más que a los otros, no vaya a venir a echarme un mal de ojo o alguna verga de esas. Ya vas a ver, cuando sea grande y empiece con todos los rituales los origuas, orishas, esos santos pues, van a estar contentísimos. Eso o el niño me sale bailarín de salsa profesional. Eso no da plata ni bendiciones”, dijo Rebolledo quien luego comentó que su esposo es un bailarín de salsa profesional.