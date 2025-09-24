IGUALDAD: BCV logra que chamo que gana en dólares sea igual de pelabolas que todos los demás

El primer milagro económico desde el invento del culo como método de pago acaba de ocurrir esta semana en el país. El Banco Central de Venezuela (BCV) logró la igualdad financiera universal haciendo que todas las personas que reciben sus pagos en dólares, euros o incluso “mamertos” sean igual de pelabolas que el resto de la población.

Conversamos con Kevin Alberto Dorante, un joven programador oriundo de Caracas, cuyo sueldo en dólares lo habría catalogado como “bolichico” hace años: “Chamo, recuerdo que mi primer sueldo en dólares fue por allá en 2015, con esos $15 me compré casa, carro y hasta una caja de Nutella, que en esa época cotizaba en la bolsa de valores. En cambio hoy en día me pagan un sueldo de New York, pero los precios son peor que en Dubai. Antes uno cambiaba los dólares y parecías Jeffrey Epstein, en cambio ahora terminas comprando unas latas de sardina en el chino a BCV y se te va toda la plata”, explicó Dorantes, mientras pagaba el mercado en dólares para que le hicieran un descuento del 0.0005%.

Por su parte, el economista en jefe del BCV y quien completó medio semestre de filosofía bolivariana en la UNEFA, Alfonso Urdaneta, explicó: “Estamos muy contentos de cumplir con el sueño de Chávez, un pueblo bolivariano completamente igualitario, unido en su extremo pelabolismo, con una burguesía completamente erradicada, excepto nosotros, que somos como la nueva burguesía, pero eso no cuenta porque tenemos carnet del PSUV”, concluyó.