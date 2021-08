Tras 50 años en la empresa, señor recibe patada sorpresa como liquidación

Ever Gutiérrez, señor que tenía 50 años laborando en la empresa “Tu Juguetico 3000”, fue despedido este lunes de su cargo de administrador, asistente, servicio de limpieza, electricista y pasante. Al momento de pedir la liquidación que le correspondía, fue sorprendido con una patada voladora por parte del supervisor general de Recursos Humanos, quien aseguró que dicha patada estaba llena de amor y gratitud por todo el tiempo que dedicó a la compañía.

En una de las asignaciones más dolorosas que le hemos puesto a nuestro pasante subpagado —si entiende de ironías, claro— lo enviamos a conversar con el señor Gutiérrez, quien después de recibir la patada tuvo que ir a la clínica y costearlo con un GoFundMe: “Yo no quería renunciar y me botaron, a pesar de haberle dedicado mi vida a esa compañía desde 1971. Coño, me dolió, no lo voy a negar. Me dolió la botada y me dolió más todavía la patada, este pana de Recursos Humanos debe ser quinto dan o debe haber visto a Antonio Díaz en las Olimpíadas, porque me dio una patada en todo el cielo de la boca que me dejó timbrado como media hora, me aflojó un par de dientes y todo, fui a parar de cabeza a la clínica. Lo triste es que yo necesitaba ese trabajo aunque me pusieran a hacer 2000 cosas distintas que no me correspondían, lo necesitaba por la plata y porque estar en la casa es insoportable, Belkis se la pasa todo el día quejándose y rezongando y por eso la oficina era hasta agradable. Sé que al final me botaron porque estoy muy viejo, pues, así que no me quejé ni nada. Fui hasta la oficina y me querían hacer firmar una dizque ‘carta de renuncia’ pero yo no renuncié, a mí me sacaron; me dijeron que si la firmaba me hacían el pago correspondiente pero lo que terminé recibiendo fue la patadota esa del supervisor general y luego un abrazo de despedida”, finalizó Gutiérrez, mientras armaba una denuncia a la empresa que probablemente nadie tomará en cuenta porque sin notarlo, firmó en su carta de renuncia que estaba de acuerdo con recibir una patada como liquidación.