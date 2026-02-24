Política
Delcy dice que la transición hacia otro gobierno de Delcy va perfecto

Delcy dice que la transición hacia otro gobierno de Delcy va perfecto

La presidenta interina, vicepresidenta, ministra y nueva propietaria de la colección presidencial de Funkos, Delcy Rodríguez, afirmó este martes que el plan de la administración Trump para la transición de un gobierno de Delcy Rodríguez a otro gobierno de Delcy Rodríguez avanza sin ningún contratiempo.

En una rueda de prensa donde los asistentes fueron ministros, militares y ministros que son militares, Delcy Rodríguez habló ante las cámaras de VTV, Telesur y Fox News: “Pueblo de Venezuela y Charallave, informo que la entrega de mando entre la Delcy saliente y la Delcy entrante se está desarrollando en un clima de absoluta paz. La derecha ha dicho muchas veces que nosotros nos queremos aferrar a la silla de Miraflores; eso es una asquerosa mentira del tamaño de la papada de Juan Barreto. Nosotros, los verdaderos demócratas y demócratos, les estamos callando la boca a la derecha perkinsrochista; son ellos los que han estado saboteando la transición a un gobierno de Delcy. Ellos no creen en la alternancia democrática de que hoy gobierna una Delcy y mañana gobierna otra Delcy distinta. Este proyecto de transición fue heredado, ya estaba escrito por el expresidente Nicolás Maduro —que Dios lo tenga en la gloria— y cuenta con el apoyo de Donald Trump, Marco Rubio, Vladimir Villegas, Leito Oficial y CodePink. La administración saliente ya me entregó las llaves de la gaveta presidencial y un cargador de celular, así que la transición será o no será”, aseguró Rodríguez al momento de anunciar a Delcy Rodríguez como nueva vicepresidenta.

