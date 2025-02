Venezolano logra defenderse de la xenofobia llamando peruano a chileno

Un lamentable ataque xenófobo ocurrió la tarde de ayer, cuando un grupo de chilenos agredió al venezolano José Rodríguez. Sin embargo, el caraqueño se defendió sacando su arma secreta contra la xenofobia: más xenofobia, dejando a los chilenos atónitos tras calificarlos como “peruanos mojoneados”.

La víctima y el agresor relataron lo sucedido: ”Estaba trabajando tranquilo en la cafetería cuando llegan unos chilenos y me dicen: ‘Apúrate, caribeño culiao’. A lo que yo les respondí: ‘Prefiero ser caribeño a un peruano que gana un poquito más’. Entonces ellos me acusaron de ser más peruano y entramos en una acalorada discusión sobre quién era más peruano. Yo rechazo la xenofobia, es asquerosa, casi tanto como ser peruano. Así que tengo que hablarle claro a los chilenos: no estoy aquí porque me encante trabajar 12 horas en una cafetería, sino porque el mismo Tren de Aragua al que ustedes le temen en Venezuela es 100 veces más poderoso, sumado a conciertos de Aran One y una crisis humanitaria ignorada por la comunidad internacional, que cree que no es su problema hasta que se les llenan sus países de refugiados. Y porque la otra opción era Perú, y ni de vaina. Así que, en vez de quejarse de los inmigrantes, vayan a la raíz del problema y quéjense de la complicidad de la región con las dictaduras”, concluyó José antes de revelar que en verdad era Edmundo González Urrutia disfrazado, haciendo un experimento social para su canal de YouTube.