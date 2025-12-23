Departamento de Estado sanciona a Santa tras confundirlo con concejal chavista

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés —o guaraní, se traduce igual—, sancionó por accidente a Papá Noel, al congelar sus cuentas bancarias en los Estados Unidos al confundirlo con un concejal del chavismo por estar gordo, vestirse de rojo y meterse a las casas ajenas irrespetando la propiedad privada.

Jake Jacky Jackson, portavoz de OFAC, fue el encargado de informar de la operación a través de una serie de posts publicados en una red social rara que solo usan Donald Trump y él: “Hemos ordenado congelar todos los activos del ciudadano venezolano Papá Noel, alias Cara e’ Viejo, por utilizar las prerrogativas de su cargo de concejal en la consolidación de la dictadura en Venezuela. En el operativo detuvimos a 200 elfos, confiscamos un taller ubicado en el Polo Norte, varios trineos, 9 renos, un iglú en Miami Beach —el único iglú en Miami Beach— y más de seis millones y medio de Labubus turcos que seguro estaba usando para lavar dinero robado de alguna cadena de tiendas venezolana. Este asqueroso criminal se viste de rojo rojito y se mete a las casas de noche, que es un modus operandi consistente con la organización terrorista “Tren de Aragua”, vaya usted a saber con qué perverso fin. Queremos recordarle a todos que nuestro compromiso como estadounidenses es mantener nuestro continente libre de basuras comunistas como este malbañado, es tan comunista que hasta deja sin leche y galletas los hogares” concluyó Jackson antes de mostrar fotos comprometedoras que muestran a Rosita sentada en las piernas de Santa.

Quisimos conversar con Santa para escuchar su versión, pero nos informó su señora esposa que había sido deportado al CECOT por culpa de un tatuaje con el logo de la Academia Puerto Cabello que se hizo hace unos años en la pantorrila izquierda. “Más bien si saben ustedes de él, díganle que le pagamos a un abogado para ver si lo sueltan antes del 24 y se salva la Navidad. Si no, me imagino que le tocará toda la carga al Niño Jesús. Me aterra lo que le pueda pasar a ese muchachito si se le ocurre repartir regalos en Washington. Ojalá tenga escoltas”.