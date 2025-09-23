Banco Central de Venezuela lanza el USDT soberano
La máxima autoridad financiera del país, el Banco Central de Venezuela (BCV) anunció nuevas medidas para rescatar la economía del país—o lo que queda—, entre las que destacan: ignorar los conceptos de oferta y demanda, hacer como que el Petro jamás existió y crear una nueva criptomoneda llamada el USDT soberano.
Laura Guerra Angulo, presidente de la institución y negacionista de la economía, ofreció detalles a través de las cámaras de su iPhone 18 Jordan Pro Max: “Nuevamente, el imperio norteamericano ataca económicamente a la Patria de Bolívar y Sixto Rein, pero no vamos a dejar que nos sigan pagando a BCV sin importar que nosotros seamos el BCV, porque con la ayuda de mucha ayahuasca y un queso vencido que había en la oficina llegamos a la conclusión de que lo mejor es quitarle 5 ceros al USDT para crear el USDT soberano digital 4×4 full equipo, una nueva criptomoneda respaldada en legado de Chávez. Solo hay un pequeño detalle, el USDT costará 4,30 y será exclusivo para quienes llenen esta carpeta y estén agregados a mi close friends de Instagram”, concluyó la doctora ante la ovación de cientos de economistas comunistas que jamás venderían sus dólares a tasa BCV.