La máxima autoridad financiera del país, el Banco Central de Venezuela (BCV) anunció nuevas medidas para rescatar la economía del país—o lo que queda—, entre las que destacan: ignorar los conceptos de oferta y demanda, hacer como que el Petro jamás existió y crear una nueva criptomoneda llamada el USDT soberano.

Laura Guerra Angulo, presidente de la institución y negacionista de la economía, ofreció detalles a través de las cámaras de su iPhone 18 Jordan Pro Max: “Nuevamente, el imperio norteamericano ataca económicamente a la Patria de Bolívar y Sixto Rein, pero no vamos a dejar que nos sigan pagando a BCV sin importar que nosotros seamos el BCV, porque con la ayuda de mucha ayahuasca y un queso vencido que había en la oficina llegamos a la conclusión de que lo mejor es quitarle 5 ceros al USDT para crear el USDT soberano digital 4×4 full equipo, una nueva criptomoneda respaldada en legado de Chávez. Solo hay un pequeño detalle, el USDT costará 4,30 y será exclusivo para quienes llenen esta carpeta y estén agregados a mi close friends de Instagram”, concluyó la doctora ante la ovación de cientos de economistas comunistas que jamás venderían sus dólares a tasa BCV.