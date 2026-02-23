INAUDITO: Así quedó Guatire luego de que los carteles mexicanos destruyeran Jalisco

Cientos de miles de venezolanos –y guatireños– permanecen atemorizados y en estado de shock tras observar el devastador y catastrófico estado en el que quedó la exciudad de Guatire, estado Miranda, luego de los terroríficos ataques perpetrados por parte de los cárteles mexicanos en el estado de Jalisco, México.

Obligamos a nuestro pasante subpagado a viajar a esta peligrosa zona de guerra, donde tomó las declaraciones de Rolando Virguez, quien lamentablemente reside en el sitio desde hace 20 años: “Compadre, la situación aquí es horrible de verdad. Hay incendios por todos lados, los edificios se caen a pedazos como si fueran de anime, los tiros y las explosiones se convirtieron en nuestros despertadores cada mañana, y de paso las calles están llenas de huecos, granadas y chimó. El metro, fíjate, ni siquiera lo han podido terminar de lo peligrosa que está toda la situación. Los milicianos amanecen tirados en la plaza y uno no sabe si fue un tiro, una resaca o el sereno. Escúchame, tú sales para la calle y no sabes si estás en Venezuela, Afganistán o, peor, Perú, de tanta destrucción y caos que se ve por todos lados, chico. Y de verdad, así honestamente, lo que están haciendo los narcos por allá en Guadalajara también está muy grave, pero preferiría eso que seguir en este infierno”, detalló Virguez, mientras utilizaba la cuenta de Cashea de nuestro pasante para comprarse un pasaje a Palestina en busca de una vida más tranquila.