Conoce los artículo más importantes de la nueva ley de hidrocarburos:
El gobierno del presidente obrero Donald J. Trump ha impulsado a través de sus asistentes Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Georgina Rodríguez una reforma a la ley de hidrocarburos venezolana, la cual ya fue aprobada en primera discusión y se enfoca principalmente en facilitar la inversión extranjera reduciendo el control de PDVSA para que dejen de robar cada maldito centavo para oler tusi del ombligo de una prepago en Los Roques.
Por ello, la espectacular, inteligente y fornida mesa de redacción de El Chigüire Bipolar y su estúpido pasante subpagado presentan en esta nota los artículos más relevantes de la reforma.
Artículo 69: Se prohíben los concursos de camisetas mojadas en petróleo
Artículo 66: Se establece cuántas misses deberán visitar la Casa Blanca cada año
Artículo 4F: NO echarle azúcar al petróleo ni a las caraotas
Artículo 7: Se dejará de transportar los cargamentos de petróleo en tobitos
Artículo 997: Está completamente prohibido robarse el dinero del petróleo sin disimular un poquito
Artículo 99: La joven Mileidys López deberá perdonar la infidelidad del diputado Ricardo Cedeño, por favor, te lo ruega, ahora es ley porque nadie leyó esto antes de votar, porfis.
Artículo 62: Todo trabajador de PDVSA debe saber decir OIL en perfecto inglés.
Artículo 85: Se prohíbe el intercambio de petróleo por espejitos, caña de azúcar, escoltas o cualquier otra mariquera que ofrezcan los cubanos.
Artículo 1000: Este artículo lo puso aquí el diputado que redactó esta ley para demostrarle a todo el mundo que sabe contar hasta mil.