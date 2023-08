Eleguá sube la póliza de protección a 7 gallinas

La aseguradora de magia negra y palería adscrita al Ministerio del Poder Popular de Magia y Hechicería, Seguros Eleguá, aumentó todas sus pólizas de mal de ojo, contras y HCM para todos los asegurados. Según informaciones extraoficiales, todas las primas aumentaron de precio y ahora serán muchas más gallinas, lechosas, gatos negros, bebidas espirituosas y naranjas con cariaquito morada que serán ofrecidas a Eleguá.

Eleguá, quién a pesar de su condición de niño, es un buen empresario de las artes oscuras, ofreció declaraciones: “Toda la vida la gente ha vivido con la protección de nuestra empresa por tan solo una gallina, pero los tiempos cambiaron señores, Venezuela está en una época de recesión, la protección contra mal de ojo y las pulseritas han subido mucho de precio, para que nosotros cubramos con nuestros poderes necesitamos más dinero. Todas las semanas nos llaman de clínicas para dar claves de macumbas y maldiciones de macarapana. Esto no puede seguir así, necesitamos que todos mis hijos colaboren a partir de hoy”, sentenció Eleguá minutos antes de cobrar un jugo de parchita y fresa por una póliza de montaje de santo.

Por su parte, Yennifer Izquierdo, una de las tantas hijas de Eleguá y asegurada premium, habló sobre el aumento de las primas de su seguro: “No vale, que locura ahora montarse el santo pues, por eso estamos como estamos. Yo creo que no voy a poder tener la póliza de los collares porque antes me cobraba una sola auyama, ahora voy a tener que ponerle por lo menos 3 o 4 auyamas. Yo creo que me paso al catolicismo, allá Dios solamente cobra la limosna”.