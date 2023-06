Científicos confirman que relación abierta en realidad consiste en uno de los dos aguantando cachos

Un estudio realizado por científicos del departamento de relaciones amorosas la UNEFA, ha revelado que la mayoría de las parejas que no paran de comentar las 24 horas del día que están en una relación abierta, en realidad están conformadas por una persona que disfruta de múltiples encuentros sexuales, mientras que la otra se resigna a “soportar los cachos”, según cita el estudio.

“La relación abierta es una fantasía que muchos hombres tienen, pero pocos pueden llevar a cabo de forma equitativa y saludable junto a su pareja debido a que por lo general no levantan absolutamente ningún tipo de atracción en las féminas como tal. Situación que usualmente es totalmente inversa en sus parejas, quienes tienen un promedio de 5 a 6 hombres en sus DM con ganas de enviarles fotos comprometedoras”, explicó el Medico Integral Comunitario Enrique Ramírez, líder del estudio.

Los investigadores entrevistaron a Ana y Carlos, que llevan 5 años en una relación abierta y son la única pareja que se identifica como no monógamas en Nirgua. Ana confesó que ella fue la que propuso este tipo de arreglo porque estaba cansada de la monogamia y quería experimentar con otras personas: “Ay sí, los dos estamos super felices con esto. A veces incluso hacemos como trios con un sugar árabe que me conseguí y Carlos se sienta ahí como en una silla y nos ve. Pero la verdad es que nunca hacemos nada con mujeres porque no me gustan”.

Carlos, por su parte, aseguró: “Sí, nosotros estamos muy felices. Eh… sí eso. Yo la amo mucho, la verdad. Honestamente yo no hago así mucha locura porque soy tranquilo, pero si quisiera lo haría… creo. Pero sí, muy felices estamos”, concluyó mientras le bajaba una lágrima por la mejilla.