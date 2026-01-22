Cajera rechaza USDT arrugado

Los comercios venezolanos ya no sólo rechazan dólares, euros y riñones arrugados; recientemente se reportó el caso de Juan Hoguera, un valenciano al que una cajera le rechazó un pago en USDT por considerar que las criptomonedas no estaban planchadas y en óptimas condiciones.

Nuestro pasante subpagado se dirigió inmediatamente a las inmediaciones del local Inversiones Jesús Santo Cristo Virgen María Espíritu Santo José Gregorio C.A. para reportar los hechos, donde la cajera Margiori Iguarán declaró: “Chico, yo no te puedo aceptar esos USDT así todos arrugados, mira, este se ve que tiene un teipe y la wallet está rayada con marcador, y de paso esa serie de USDT no la estamos aceptando. De todas formas yo le voy a mandar una foto al jefe a ver si te los asecta (sic), pero no creo porque no me están pasando por la maquinita. Y si te los llega a aceptar te tienes que llevar unos chocolates de más porque ahorita no tenemos cambio; son órdenes de arriba no tener cambio”, concluyó Margiori, quien todavía no sabe que la que está rota, con teipe y arrugada es la mica de su Tecno Spark Pro 9 Plus XXL.