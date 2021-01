Bebé decepcionado porque papás terminaron temporada de Peppa Pig sin él

Al despertar de su quinta siesta del día, Eduardo García, de 2 años de edad, vio a sus padres mirando el final de temporada de Peppa Pig sin él. Para hacerles saber su molestia, el bebé García aplicó la ley del hielo a sus padres, Silvia y Franco, quienes ahora sufren un gran remordimiento de conciencia.

Mientras se rebuscaba haciendo babysitting, nuestro pasante subpagado pudo conversar con el bebé García, no sin antes pasar un poco de trabajo traduciendo y transcribiendo sus balbuceos: “Estoy bien molesto con mis padres. De verdad. O sea, estaré eternamente agradecido con ellos por darme vida y todo ese asunto, pero ¿cómo van a traicionarme así? ¿Cómo pueden ser capaces de hacerme tanto daño? Ellos saben lo mucho que me encanta Peppa Pig, y lo inmerso que estoy en esta temporada. Quedaban solo como 3 o 4 capítulos, y yo estaba esperando para verlos con ellos porque yo no sé cómo prender ese aparato todavía, y es una actividad que hacemos juntos. Pero no, no pudieron aguantarse, no pudieron ver Paw Patrol o algo así. Y me enteré de la peor manera posible. Mientras soñaba con camiones y arcoiris me desperté porque escuché un sonido. Levanté mi cabecita pesada y los vi sorprendidos viendo el final de temporada. ¡Eso no se hace! Estoy bien molesto. Molesto, decepcionado y sobre todo traicionado. No les hablaré por una semana. Al principio van a estar felices de que no haga sonido alguno, pero sé que después se van a asustar y van a entrar en pánico. Eso les pasa por traicioneros”, concluyó el pequeño Eduardo, a quien el pasante le cambió los pañales para evitarle la pérdida de dignidad de pedirle ayuda a sus padres.