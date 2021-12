Niño le pide a Santa que sus papás sean enchufados

Cansado de ser el único de sus compañeros que no merienda obleas con caviar, ni viste de lujosas chemises Gucci para asistir a clases, el niño Cesar Ortiz, de 11 años, le escribió una sentida carta a Santa Claus pidiéndole que sus papás se dignen a enchufarse de una vez por todas.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a la urbanización “Los Mangos Verdes” de Maracay para que recogiera las declaraciones de Ortíz: “Chamo yo no soy bruto, yo sé que Santa Claus no existe, es como el clítoris pues. La verdad es que yo escribí eso en la carta como pa’ mandarles una indirecta a mi papás, o sea, ellos trabajan en un ministerio ahí de no sé qué cosa popular y no se roban pero ni una Canaimita. De pana es que ya estoy cansado de ser el pelabolas del salón, el otro día no me dejaron jugar futbolito con ellos porque era el único sin tacos Louis Vuotton y ayer me cayeron a lepes porque confesé que mis papás no tenían testaferros” concluyó el joven César mientras le escribía una carta al niño Jesús también.