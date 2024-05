Chavista crypto evangélico jugador de pádel empieza a vender Herbalife para volverse la persona más insufrible del mundo

Wilfredo Briceño Guevara, un caraqueño de 47 años famoso entre sus familiares, amigos y conocidos como “el fastidioso ese” por ser chavista, presidente de un consejo comunal, vender cursos de criptomonedas para “ser tu propio jefe”, evangélico y jugador de pádel, decidió terminar de convertirse en la persona más insufrible e insoportable del mundo esta semana al empezar a vender productos de Herbalife.

Como castigo por no pulir todos los zapatos de la oficina durante sus 15 minutos de almuerzo, enviamos a nuestro pasante subpagado al edificio residencial Torres de la Guacamayas del Centro, donde tomó las declaraciones de Briceño sobre su decisión de incursionar en el mundo de Herbalife: “Primero que nada Dios te bendiga a ti y a la revolución, mi hermanito compatriota criptobolivariano, revolucionario y padelvángelista. Honestamente yo siempre he sido una persona que va contra la corriente, cero modas, pues. Creo que eso es lo que más le molesta a mis allegados cuando les hablo de las virtudes de la revolución o del potencial de las criptomonedas y los NFT para ser tu propio jefe, pero así son los borregos. Por eso me sentí atraído a Herbalife, es como otra oportunidad para liberarte del sistema, además que me ayuda a rebajar enviándome al baño cada 15 minutos, para finalmente poder entrar en estos pantalones tubito vinotinto talla XXXS que me dieron por pasar al nivel Adamantium Platino Golden Zafiro en la cripto convención de pádel, que por cierto, excelente deporte pero no me ayudó a bajar ni un kilito”, aseguró Guevara, mientras le mostraba a nuestro pasante subpagado los grupos de fans de Taylor Swift y BTS que administra en Facebook.