PNB se casa con estudiante para poder revisarle el teléfono

A pesar de las prohibiciones, los funcionarios de la Policía Nupcial Bolivariana (PNB) nunca se dan por vencidos, así lo demostró el sargento Frederickelson Fuenmenor que se casó con un estudiante en una alcabala en La Boyera, Caracas, para revisarle el teléfono sin orden judicial.

Este romántico modus operandi vino acompañado de una torta marmoleada de tres pisos, mesa de pollo en brasa y “frescos” ilimitados para todos los invitados, así lo aseguró Fuenmenor: “Mano, en lo que el ciudadano de tipo marido mío me dijo que necesitaba una orden para revisarle el teléfono me puse el velo, le amarré unas latas al parachoque de la patrulla y lo llevé al altar. Todo estuvo bellísimo y al final el padre nos declaró marido y funcionario, así que ya tengo credenciales para revisarle el teléfono a ese maldito infiel, y te juro por mi chuzo de reglamento que si le encuentro algo le pido el divorcio, una colaboración y me quedo con la mitad de sus bienes, lo que te me vendría siendo ese fiesta dos puertas y su bolso de la universidad, y si no le encuentro nada igual le siembro los nudes de alguna zorra en su whatsapp, ¡No hay manera!”, concluyó Fuenmenor antes de terminar la noche de bodas en un perrero.