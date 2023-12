Gobierno logra intercambiar a Alex Saab por 36 presos que reemplazarán en unos días

El día de hoy el gobierno de los Estados Unidos, a cargo del presidente Joe Biden, hizo efectiva la liberación de 36 presos políticos en Venezuela –entre ellos al menos 10 estadounidenses– que seguramente serán reemplazados por nuevos presos políticos en los próximos días, a cambio del empresario colombovenezolano, supuesto testaferro y principal responsable de millones de indigestiones por consumir productos del CLAP, Alex Saab.

El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca y quien probablemente reciba millones de mensajes de odio por parte de venezolanos, John Kirby, ofreció declaraciones al respecto: “En este trabajo a veces hay que tomar decisiones difíciles para lograr rescatar a estadounidenses en el extranjero, que es nuestra verdadera prioridad, aunque en este caso no fue tan difícil porque ese señor no paraba de hablar de unas tales lentejas del CLAP. ¿Es posible que haya más presos políticos en los próximos días? Claramente es posible, pero serán venezolanos, así que ya eso es tema para otra mesa de diálogo llena de whiskey y tequeños. Sin embargo, es necesario recordar que en el pasado hemos tomado otras decisiones muy difíciles con respecto a Venezuela, como cuando apoyamos a Guaidó, o cuando ayudamos a organizar el Live Aid reuniendo a Chino y Nacho en la frontera, o cuando convencimos a todo el país de que realmente íbamos a invadir”, concluyó Kirby mientras el gobierno americano le quitaba más sanciones a Maduro a cambio de que prometiera no meter más presos políticos durante al menos una semana.