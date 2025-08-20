Respetado periodista que aseguró que los marines venían en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 confirma que vienen en 2025

El reconocido y respetado periodista de Instagram, Orlando Rincón Angulo –quien no ha trabajado con un medio de comunicación real desde el 2001– confirmó a través de sus redes sociales “ElResidentMiamiNewsTicTac” que los buques de guerra ya se encuentran a sólo centímetros de encallar en Miraflores, justo como lo reveló todos los años anteriores.

En exclusiva para nuestra prestigiosa mesa de redacción, logramos obtener declaraciones del aclamado periodista: “TIC, TAC, TIC, TAC, ¡Se le acaba el tiempo a la narcodictaburra! Los buques USS Greivis, USS Jason Derulo y USS Simpsons ya están navegando por el río Guaire directo hasta Miraflores. ¡Se oyen fuertes ruidos de machete toda la madrugada en Fuerte Tiuna! Guarden plata porque no se sabe lo que pueda pasar, sólo gastos de emergencia como enlatados, comida no perecedera y suscribirse en mi patreon para estar informados con todos los datos de esta invasión. Mis fuentes en Miami me confirman cada palabra de esta información 100% confidencial, totalmente clasificada, ¡TOP SECRET! que nadie debe saber, menos ustedes, que me compran regalitos en los live de TikTok”, confirmó Rincón Angulo, en un video que nos envió, grabado desde su carro estacionado a las afueras de un Arby’s en Jacksonville.