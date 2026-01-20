Capriles le pide a Delcy crear un Bolívar que valga 5 dólares

Henrique Capriles, ex candidato a la presidencia, líder de la oposición a la oposición y único espectador de los lives de Capriles ha exigido a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la creación de un bolívar muchísimo más fuerte que el dólar, para que un bolívar valga cinco dólares.

Luego de prepararle los tuppers del almuerzo a Jorge Rodríguez en la Asamblea, Capriles suplicó a la presidenta la creación de una moneda fuerte en Venezuela: “Presidenta, déjese de manguangüerías, usted lo que tiene que hacer es crear un bolívar más fuerte que el dólar, el bitcoin y la pechuga de pavo, es decir, que con un solo bolívar yo pueda comprar cinco dólares, facilito. Además también aumente el bono de guerra económica a un millón de dólares quincenales, porque los pensionados como yo lo necesitamos. Es más le tengo otra idea, métale salmón y el triple de harina a la bolsa CLAP y haga un control de precios más estricto, es decir, que nuestro control de precios quiebre cinco veces más comercios que el control de precios de Maduro”, aseguró Capriles mientras también exigía que se le dejaran de poner poner chinches en su curul.