"Por fin nos libraron del Tren de Aragua": el emotivo momento en que una familia vio a ICE arrestar a su padre

La joven Alicia Muñoz, al igual que su madre y hermanos, aseguró sentir alivio, tranquilidad y consuelo tras presenciar cómo agentes de ICE entraban a su domicilio en Doral para arrestar a su padre, Orlando Muñoz. Las autoridades lo vincularon al Tren de Aragua por poseer pasaporte venezolano, exceso de melanina y un tatuaje del Caracas FC en la pantorrilla.

“¡Por fin nos liberaron del Tren de Aragua aquí en Doral!”, exclamó aliviada Muñoz, pese a que la banda criminal no está en la ciudad. “Es que estos malandros nos tienen acechados. Uno prende las noticias y eso es el Tren de Aragua por todos lados, de verdad. Lo que pasa es que no los ves nunca en la calle… ¡porque están escondidos! ¿Sabes? Imagínate: ¿qué iba a saber yo que mi papá era un malandro de esos? ¡Ay no! Menos mal mi catire ya mandó a que lo devolvieran para Cabudare. Siempre sospeché que él era así, como niche medio malandroso… ¡porque le gustaba la pasta con mayonesa! ¡Uy, qué vergüenza”, se desahogó la joven, mientras los agentes de ICE la esposaban tras asociar su tatuaje de un símbolo infinito con la banda criminal venezolana.