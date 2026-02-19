PDVSA anuncia que ahora sí venderá gasolina

La empresa estatal Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), anunció que añadirá gasolina a su cartera de productos sin dejar de vender las aguas negras que siempre ha surtido a sus estaciones de servicio.

Durante la feria Expo Venta de Pollo 2026, el presidente de PDVSA, Héctor Obregón Pérez, anunció el nuevo rumbo de la estatal petrolera: “Les tenemos una sorpresa a todos esos fanáticos de la velocidad, este año PDVSA concentrará sus esfuerzos en vender gasolina y petróleo en vez de hacer casas de bajo costo o robar. Sé que es inesperado de parte de nosotros, pero creemos que va alineado con el propósito de esta empresa. Además, venderemos la gasolina a un dólar para que los maestros y jubilados de la Patria puedan comprar hasta tres litros al mes, para que por lo menos un día al mes nuestros profesionales puedan ir en moto a cualquier sitio de su municipio. Pero no nos hemos olvidado de los más necesitados que quieren seguir comprando esa cosa que nosotros vendemos a medio dólar por litro, para ellos el suministro seguirá igual e incluso montaremos una venta de pilas de bombas de gasolina al lado de cada surtidor para aumentar las ganancias”, concluyó Obregón antes de googlear “¿cómo hacer gasolina en casa?”.