Polémico: este joven hizo tequeños en el AirFryer y dice que saben mejor

Los que lo conocen saben que a Federico Salima le puede faltar cualquier cosa, menos coraje. Sus amigos tuvieron esta tarde la oportunidad de confirmar esto una vez más, luego de que Federico hiciera gala de su audacia ante ellos al afirmar que sus tequeños hechos en un AirFryer sabían mucho mejor que los tequeños fritos. A la hora de publicación de esta nota, Federico y sus amigos continuaban debatiendo sobre cuál es el mejor método de preparación del pasapalo venezolano.

Nuestro pasante subpagado —que no paraba de babear— logró conversar con el atrevido Salima sobre la discusión que sostuvo con sus amigos: “Chamo, de verdad no te estoy mintiendo. Los tequeños hecho así en AirFryer son de otro mundo, jamás he probado algo tan divino en mi vida. No me hizo falta la fritanga ni un poquito. Es que así quedan demasiado sanos pues, ya no me siento mal por comer queso enrollado en masa, es más, hasta siento que con cada tequeño pierdo un poquito de peso y todo. ¡Así de sanos son! De verdad no creo que vuelva a usar aceite más nunca en mi vida. No tengo la menor duda que así son muchísimo mejor, se aprecia más el sabor, no te quedan las manos asquerosas. Te prometo que son superiores hechos en AirFryer. ¡No sabes, los tienes que probar! Deberías comprarte un AirFryer, por cierto. No muy grande, como de 70 litros es suficiente para una persona. Wow, de verdad que quedan increíblemente mejor que hechos en aceite”, concluyó Federico, quien también afirma que las tajadas hechas en AirFryer quedan “sabrosas”.