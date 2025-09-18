FANB se entrena en la Orchila para derrotar a los marines en volleyball de playa

Las Fuerza Armada Nacional Bolleyvalliana (FANB) desplegó esta semana más de 2.500 efectivos en la isla La Orchila, dando inicio a la “Maniobra de Campaña Caribe Sabrosón 200”, donde entrenarán ejercicios de ataque lateral, apoyos cruzados y saque táctico de balón para derrotar en volleyball de playa a cualquier Marine que se atreva a pisar el país.

Camuflado perfectamente con el ambiente gracias a su Speedo táctico de reglamento, Vladimir Padrino López ofreció detalles ante las cámaras de VTV Beach: “Aquí no vamos a permitir que ningún Marine pise territorio venezolano sin saborear la derrota, paliza y humillación por parte de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas en una buena partida de Volleyball de playa. Por eso estamos desde ya entrenando aeróbica, anaeróbica y eróticamente todas las tácticas y estrategias para enseñarles por qué somos el país con las mejores playas del mundo. Así mismo, también estamos entrenando nuestras habilidades de fútbol playa, carrera de toninas y aguante sobre la banana, así como resistencia al waterboarding con cerveza light bajo el sol”, confirmó López, mientras hacía un buque de arena para espantar a los americanos.