Perro jura lealtad absoluta a señor que se le cayó un pan

Pompom Alberto, un cacri caraqueño de 3 años, encontró esta tarde un motivo para seguir viviendo luego de convertirse en el fiel compañero de Eduardo Páez, un desconocido que se ganó su lealtad eterna por dejar caer accidentalmente el culito de un pan canilla que le resolvería el almuerzo al mejor amigo del hombre, la mujer y los pasantes subpagados.

Jadeando de alegría y sed porque a su nuevo dueño todavía no se le cae un refresquito, Pompom comentaba su alegría a corresponsales de Pollo Visión, Pollo.Info, Firulais a la 1 y Con La Pata Dando: “Ando demasiado feliz mi pana, demasiado feliz, nunca jamás había estado tan feliz, estoy moviendo tanto la cola que si me siento en una lechosa te hago un batido, es que ese pedazo de pan fue un acto de bondad tan grande que no tuve otra que ver a mi dueño y pronunciar en perfecto castellano ‘Juro delante de usted; juro por las Scooby galletas de mis padres; juro por ellos; juro por los árboles, y juro por las pelotas de tenis, que no daré descanso a mis patas, ni reposo a mi cola, hasta que haya satisfecho a mi amo y ladrado a todos los gatos que nos oprimen por voluntad de sus dueñas divorciadas de 60 años’, y con eso lo dejé fue loco y ahora me voy a mi nuevo hogar donde me espera una cama, comida y un maratón de Paw Patrol” sentenció el canino antes de perseguir a un delivery durante 3 kilómetros.