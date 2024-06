Un lamentable hecho de abuso doméstico se registró esta mañana en la Torre B de las residencias Vientos de Las Colinas del Ávila ubicada en el municipio Chacao cuando Gregorio Pineda (48) llegó al apartamento donde reside junto a su esposa y 3 hijos con una atemorizante bolsa del Clap en la mano, insinuando que había traído “el mercado”, a pesar de ser totalmente tóxico para la salud.

Nuestro pasante subpagado, quien se encontraba trabajando como conserje, se percató de la situación tomó las declaraciones de Sofía López, esposa del agresor y víctima del despiadado crimen: “Dios mío, fue horrible. Él antes no era así, no sé qué le pasó, pero desde que invirtió en criptomonedas ahora al menos una vez a la semana llega a torturarnos con una bolsa del CLAP, si está de mal humor hasta nos prepara Toddy con leche del CLAP y pasamos toda la noche vomitando. A veces se arrepiente y llega a la casa con un pollo en brasa… pero luego lo arruina todo echándole la salsa barbeclap que te quema la garganta, ¡lo odio! Lo peor es que la policía no hace nada”, explicó López, mientras le ofrecía a nuestro pasante subpagado unas empanaditas con queso de cachicamo que preparó con lo que vino en la bolsa esta semana.