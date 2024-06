"Me encanta su relación", asegura el cacho que ya está embarazada del novio

Para Stephany García, una joven estudiante de comunicación social de 24 años, lo único más hermoso que las relaciones amorosas de sus amigas, son los novios de sus amigas. Por esta razón siempre suele darle like a las fotos en Instagram que sube su mejor amiga junto a su pareja y dejar comentarios como “adoptenme”, “me encanta su relación” o “duren”, a pesar de ser el cacho y tener 6 meses de embarazo.

Tras comentarle “mi pareja favoritaaaa” en Instagram a un hombre casado, García conversaba con sus amigas: “Ay no, es que se ven tan lindos juntoooos, ¿verdad que sí? Míralos tan bellos en Los Roques, ya quisiera yo tener un novio que me lleve de viaje así. ¿Y no vieron la foto que subió Angelica con su prometido? Soy demasiado fan de ellos, yo siempre les digo que me adopten, son así como que super perfectos, super cuchis, y él es todo un caballero con ella, de paso es guapísimo, que envidia. Me recuerda a Donatello, el esposo de Andreína, siempre que los veo en Instagram juntos les comento que son la pareja perfecta y deberían durar mil años, se ven preciosos juntos, los amo burda de pana”, aseguraba la joven, quién aún no sabe cuál de los novios de sus amigas es el papá del bebé.