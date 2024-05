Una nueva tendencia conocida como “pelar bolas” está produciendo una alarma entre expertos y autoridades. Este fenómeno, parece estar ganando popularidad entre la generación millennial y Z, el cuál consiste en tener un trabajo horrible, un sueldo que no alcanza para nada, usar ropa de segunda mano “porque es más sustentable” y no poder independizarse jamás.

“Estamos viendo un peligroso aumento de jóvenes que se están dedicando a pelar bolas en calles, avenidas, plazas Altamiras e incluso, centros comerciales. Solo 1 de 10 de jóvenes tienen un buen cargo en una transnacional con un sueldo que les puede proveer de una buena casa, un buen carro y las tres comidas, los 9 restantes tienen que mantener su carga financiera con su sueldo de community manager o creador de Tik Toks para charcuterías. Es alarmante como esta nueva tendencia de pelar bolas está oscureciendo los futuros de los jóvenes, quienes en un desesperado esfuerzo de salir de la peladera, están recurriendo a las criptomonedas de manera arriesgada. Todo para terminar gastando el dinero de sus familiares y allegados, afectando a los demás, haciendo que la pelazón sea generalizada”, aseguró Erwe Von Esse, director de la prestigiosa firma de análisis, Chigüianálisis.

Por su parte, Gregorio Hernández-Becerro, investigador, economista y escritor de columnas de opinión que solo lee él mismo, ofreció más detalles acerca de la peligrosa inclinación de los jóvenes a pelar bolas: “Los jóvenes de ahora no quieren trabajar, no quieren tener hijos y mucho menos quieren trabajar veinticinco años en la misma empresa. Yo a los diecinueve años ya tenía casa, carro, tres familias, dos arrejuntes y un compadre para los sábados. En cambio, ahora la moda de los chamos de ahorita es quejarse de que los explotan en el trabajo, que les da ansiedad hablar por teléfono o querer criar un perro porque no quieren ser padres de un humano que va a hablar paja de ellos en un futuro con su psicólogo”, sentenció Hernández-Becerro con toda seguridad mientras proyectaba con los jóvenes de quién había tenido una juventud más difícil, todo eso, sin que nadie le preguntara.