Joven decide arruinar sus próximas 2 semanas haciéndole caso a barbero

Un fatídico incidente ocurrió la tarde de hoy en la barbería “Mr. King Golden Cuts Barber Shop VIP & Cortes de Cabello” cuando el joven Fernando Cardona, quien usualmente va por su corte mensual mostrando una foto de Brad Pitt aunque no se parezcan ni en las orejas, decidió hacerle caso a la recomendación del barbero, arruinando por completo todas sus probabilidades de coger durante al menos dos semanas.

Cardona, quien actualmente pasa sus días con una gorra de los Magallanes puesta porque incluso eso es menos vergonzoso, aseguró: “Hermano el barbero me recibió con una cerveza a las 8 de la mañana y me pareció raro, pero no le presté mucha atención. Después me empezó a hablar de hacerme un diseño de autor, pintármelo como con morado porque estaba de moda y no sé qué. Honestamente no sé por qué le hice caso, creo que es porque me sentía strevido y con confianza porque una chama me pidió la hora en la universidad así que dije, ¿sabes qué? Le voy a hacer caso. El tipo al final lo que cometió fue un acto de terrorismo sobre mi cabeza. Grabó un video para TikTok mostrando el corte y todos los comentarios eran burlándose, diciéndome cabeza e Berenjena, pollina e repollo y hasta Nacho el engendro. El tipo hasta le puso ‘#humor’ en la descripción al video, o sea él sabía que estaba haciendo una malditada. Me desgració la vida”, concluyo Cardona, antes de que la barbería le ofreciera un tratamiento de depilación testicular por el inconveniente.