Precio de los terrenos obliga a chamo a tener el rancho en la cabeza

Para nadie es un secreto que los precios de las inmobiliarias venezolanas son más altos que Lebron James en tacones, esto ha obligado a las nuevas generaciones a buscar alternativas más económicas para alcanzar su independencia. Tal fue el caso de Carlos Taborda, un valenciano que ante la imposibilidad de comprar un terreno, alquilar un anexo o siquiera medio chinchorro decidió montar un rancho en su cabeza.

Taborda, un visionario que marca tendencias a lo largo y ancho del país, asegura que es la mejor decisión que ha podido tomar: “La respuesta siempre estuvo sobre mis ojos, y es que antes de comprar una propiedad o alquilar un apartamento que ni agua ni internet tiene me salía mejor invadir mi propia totuma. Yo siempre escuchaba hablar de un tal rancho en la cabeza, pero no sabía que era tan literal, y ahora mírame, hasta con antena de televisión en el coco. Eso sí, aquí no llega la luz como tal así que me la estoy robando de un poste de Mañongo”, confesó el veinteañero antes de alquilarle un cuarto de su propiedad a un compañero por tan solo $900 mensuales.