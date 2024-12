Joven indeciso entre comprar Corolla del 93 usado en Venezuela o 50% de las acciones de Apple

El joven Andrés Camacaro, un programador de 26 años, lleva varios meses meditando si debería invertir los ahorros de su vida en un Toyota Corolla del año 93 con equipo de sonido, luces de neón y una calcomanía de “capacidad máxima: 4 malcriadas” en la parte trasera, o comprar el 50% de las acciones de la empresa de tecnología Apple.

Aunque para la mayoría de venezolanos comprar el carro sería la opción más lógica y responsable económicamente, Camacaro nos explicó que no es tan fácil: “Coño, hermano, es que es complicado porque por un lado Toyota es Toyota, ¿sabes? Es una verdadera inversión porque el carro usado que hace 10 años te costaba más o menos en día fácil lo puedes vender por y comprar acciones de Apple, así esté chocado. De paso el poco de culito que te puedes cuadrar con esa corcel de hierro es inexplicable, todas las locas prefieren andar en un Toyotica remolcado que en un Kia del año, ¿sí me entiendes? Pero, por el otro lado, podría agarrar esos ahorros y comprar el 50% de las acciones de Apple. Eso me haría ser uno de los hombres más importantes del mundo, pero ¿después qué? No voy a andar en Mercedes-Benz como un gallo, ¿sabes? Entonces es complicado”, comentó el contrariado Camacaro, mientras también evaluaba la posibilidad de gastar todo ese dinero en tres clases de pádel en Las Mercedes.