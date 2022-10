Chamo le escribe a su primo con el que no habla desde hace 15 años para que patrocine su entrada a Estados Unidos

“La familia es primero porque la sangre siempre será más espesa que el agua” fue la frase que usó Alfredo Nuñez, un maracayero de 22 años que le escribió a su primo de Miami con el que no habla desde hace 15 años, para convencerlo de que le patrocine su entrada a los Estados Unidos.

“Primateeeeeeeee, coye vale, mucho tiempo sin saber de ti, te escribo por DM de Instagram porque no tengo tu número, acéptame la solicitud de mensaje cuando puedas, ¿o ya olvidaste esos tiempos en los que éramos niños y la pasabamos bien? Por cierto ¿Viste lo de Estados Unidos? Qué loco, ¿no?”, fue parte del mensaje que le envió Nuñez a su primo, José Nuñez, mientras le preguntaba a su mamá si había una foto de ellos dos de la infancia para enviárselas. “Mira primo, no me dejes en visto, soy yo, Alfredito, tu primo de Maracay. Capaz no te acuerdes de mí porque te fuiste hace mucho tiempo, pero necesito de tu ayuda para que me patrocines este viaje, sabes que mi sueño siempre ha sido vivir en Disney contigo y mi tía, ya hasta estoy haciendo mi cursito de inglés en Duolingo. Can you please respond, little cousin? ¿Viste? Estoy es preparado, mano”, finalizó Nuñez mientras se daba cuenta que el usuario de su primo ya no estaba disponible en Instagram.