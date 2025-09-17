Fedecámaras: Brecha cambiaria ocasiona un incremento de hasta 95% en los pagos con culo

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Pagos Indecorosos de Venezuela (Fedecámaras), destacó que la gran disparidad cambiaria entre el dólar BCV y el paralelo está afectando tanto a comerciantes como consumidores en todo el país, generando un astronómico aumento de hasta un 95% en los pagos con culo, mamerto y “media tetica”.

Gilberto Aranguren, presidente general del gremio y encargado de contabilizar las transacciones realizadas con el “chikistrikis”, destacó que esta práctica refleja no sólo refleja el mal estado de la economía, sino la desesperación de los venezolanos por tener algo que hacer para pasarla rico: “La realidad es que entre el precio del BCV, la tasa euro, la escasez de dólares y la gente que maneja el USDT, la economía está completamente distorsionada, complicando las transacciones cotidianas como hacer mercado, comprar el mercado y pagar el mercado, porque el dinero no alcanza para nada más. Sumado a esto, salir en citas se ha convertido en un lujo, por lo que un gran porcentaje de la población ha decidido matar dos pájaros de un sólo tiro pagando con el ‘Anabelle’. Para efectos de simplicidad económica, decidimos agrupar en esta categoría también las transacciones que se realizaron con la ‘Boca Juniors’, ‘Manolita’ e incluso mostrando medio pezón”, concluyó Gilberto, mientras se bajaba los pantalones para comprar el nuevo iPhone 17 a crédito en 24 plazos, por lo que tendrá que repetir la operación cada mes durante dos años.