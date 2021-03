Familia cansada de la política ahora pelea por Meghan y Harry

Para nadie es un secreto que la política en Venezuela está estancada: el chavismo sigue en el poder y la oposición… bueno, como el monstruo del Lago Ness, hay quienes dicen que aún existe y se deja ver —si acaso— una vez cada tantos años, dando una imagen borrosa, lejana y dudosa. Esta misma situación de juego trancado es la que llevó a la familia Rivero —apasionada en sus peleas por la política venezolana— a buscar otros temas de interés por el cual pelear, como la situación de Meghan y Harry.

Bernardo Rivero, principal contribuyente a las discusiones familiares y a quien nunca le falta un ron en la mano, nos contó más de la decisión consensuada de la familia: “Coño, chamo, te digo una vaina. ¡Nosotros nunca nos ponemos de acuerdo en nada! ¡En nada! Pero gracias a Dios estuvimos de acuerdo todos con una cosa: en que teníamos que llenar el vacío que dejó la oposición con algún tema que nos dividiera y nos permitiera insultarnos como siempre, sabroso, desde el alma, como se insulta la familia venezolana, pues. ¡Y gracias a Dios aparecieron Meghan y Harry, cuando ya pensábamos que nada nos podría hacer pelear como lo hacíamos antes, cuando la oposición existía! Antes cuando uno podía ver a la MUD o a la Coordinadora no nos faltaba un motivo para un atajaperros, ¡y hubo momentos en que las discusiones eran candela, que si Andrés Velasquez, que si el bandido de Manuel Rosales, los adecos del coño, los copeyanos, y bueno así fuimos hasta hace poco! Ya no teníamos de qué discutir y nuestras reuniones familiares se volvieron bien aburridas, te digo yo. Gracias a Dios la ahijada mía empezó a hablarnos de la corona inglesa. ¡Se armó ese embrollo otra vez, papá! ¡Volví a ser feliz! No hay nada como ver a la abuela soltando sus comentarios racistas, a una mitad de la familia dándole la razón con la cabeza y la otra mitad de la familia armándole rollo a ella por ser así. Así sí me disfruto los almuerzos los domingos con todo el grupete”, comentó el señor Bernardo, quien dijo que Oprah no le llegaba ni por los tobillos a Shirley Varnagy solo para crear más caos entre el núcleo familiar.