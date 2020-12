Ratón Pérez despierta a un niño para preguntarle si tiene vuelto de $50

En horas de la madrugada de ayer el mítico pero adinerado ratón Pérez despertó al joven Camilo Ibáñez, quien había puesto su diente recién sacado bajo su almohada, para pedirle cambio de un billete de $50, pues no tenía sencillo.

Nuestro pasante subpagado logró conversar con el pequeño roedor y el reto que significa para él completar su tradicional tarea por la dificultad de conseguir billetes pequeños: “De verdad me daba mucha pena con el chamo, despertarlo así a eso de las 2-3 de la mañana. Pero es que la cosa está ruda, vale. Lo que tengo son puros billetes de 50 y 100 dólares. Y mira, no es por mal, pero ese era un diente chirriquitico, ni de broma vale 50 dólares, como mucho 10, y no tenía nada de sencillo. En un momento llegué a considerar dejarle uno de 20 dólares, por el espíritu de la Navidad y el asunto, pero no estoy como para estar regalando 10 dólares así como así. Total que tuve que brincarle encima al muchachito ese para que se despertara, porque seré ratón pero no rata, no quiero dejar a un chamo sin su platica, vale. Al final el Camilo dormilón por fin despertó y salí ganando. Me dio un billete de 20$ y dos de 10$ que su mamá le dijo que era para emergencias. ¡Ay, no me veas así, ni que le hubiera dado bolívares!”, concluyó el ratón Pérez, quien aprovechó para pedirle a los padres de niños a los que se les estén cayendo los dientes que no pongan trampas para ratones en sus casas.