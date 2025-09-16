Gobierno anuncia adiestramiento de milicianos los sábados porque entre semana tienen que pedir en los semáforos

El Ministro de Defensa de la alacena de Maduro, Vladimir Padrino López, confirmó esta semana que las jornadas de adiestramiento militar para milicianos se llevarán a cabo todos los sábados, debido a que entre semana están muy ocupados pidiendo en los semáforos, haciendo la cola de la pensión y bebiendo cocuy en las plazas.

El jefe militar –quien sospechosamente no tiene ningún ahijado– ofreció esta información durante la más reciente jornada de adiestramiento de este sábado, donde la Milicia Bolivariana practicó cómo dar tres pasos sin sufrir un ataque cardíaco: “Todos y cada uno de los sábados, nuestro milicianos, milicianas y Millie Bobby Brown recibirán instrucción militar de la más alta calidad, viendo películas de Jean Claude Van-Damme, Steven Seagal y Franklin Virguez, así como practicando el debido uso de sus rifle-escoba, estiramientos en forma de mariposa y partidas de kickingball táctico. Entre semana se les permitirá descansar para que realicen sus actividades cotidianas, como pedir dinero en los semáforos, mendigar la pensión, o sencillamente emborracharse en las plazas donde los reclutamos en un principio”, confirmó López, mientras el entrenamiento era interrumpido por siete “yeyos”.