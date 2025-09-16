Avistan a Bugs Bunny vendiendo toallas con imagen de señor de Puerto La Cruz

La Playa Los Canales de Puerto La Cruz acaba de ser protagonista de un hecho inédito y esta vez no tiene que ver con el precio de los toldos, sino porque un grupo de turistas presenciaron al popular actor y conejo malo, Bugs Bunny vendiendo toallas con la imagen de un señor que solía vender toallas de los Looney Tunes.

Lamentablemente los turistas no pudieron grabar porque todos tenían tecno sparks, sin embargo, uno de ellos alcanzó a tomar nota de las declaraciones del conejo: “¿Qué hay de nuevo, viejo?, pues toallas nuevas de un viejo, este individuo lleva años lucrándose con mi imagen, la de Tasmania y la de mi amiga Barbie, así que es hora de que yo me gane unos centavos con toallas de sus fotos, ahora mismo tengo una promo de 3×1 en toallas del señor Raúl y las de este nude que saqué de su teléfono las tengo a solo 10 dolitas, 7 si me pagan en cash, y no quiero que me digan que es inmoral porque hasta donde yo sé él no vendió ni una sola toalla donde yo saliera con ropa. Ah, y también mandé a hacer unos flotadores con su álbum playita 2013 de Facebook, pero no está listo así que por ahora eso es todo, amigos”, señaló el señor Bunny antes de declarar temporada de señores y que llegaran 500 prepagos a la playa.