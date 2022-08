Joven indecisa entre vender fotopies para estudiar en universidad privada o graduarse en 15 años

Para nadie es un secreto que el aumento de la matrícula en universidades privadas ha hecho que muchas personas desistan de estudiar, por otro lado están las universidades públicas que están en agonía constante y para sacar una carrera puedes durar entre 5 y 40 años hábiles. Esta es la historia de Julia Paredes quien no sabe si vender fotopies para pagar la universidad o si estudiar en una pública y graduarse para cuando nazcan sus nietos.

Enviamos a nuestro pasante subpagado quien está vendiendo fotopies de cada una de las personas de la oficina sin su consentimiento a entrevistar a la bachiller Julia Paredes, quien comentó: “Bueno, mostrar los pies si te pones a ver tampoco es tan traumático, he visto que gente hace demasiada plata con eso, y a mi me puede servir para pagar mi semestre de comunicación social, no es tan loca la idea si te la imaginas. No, y si además te haces estilos así super interesantes en las uñas ganas aún más plata, yo como que si me lo voy a pensar porque no voy tan pendiente de pasar 35 años estudiando en una universidad pública, capaz cuando me entreguen por fin el título me muera de un infarto por la edad y si comparas eso con hacerse un diseñito de Goku en las uñas, no está tan malo”, finalizó Paredes quien consideraba apto quitarse por primera vez los pelitos que salen en el dedo gordo del pie.