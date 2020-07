Supermercado permite entrada a sadomasoquista que usa máscara de cuero como tapabocas

Con el propósito de detener los contagios del coronavirus, mercados y farmacias del país se han visto obligados a exigir a sus clientes requisitos como guardar dos metros de distancia, usar tapabocas y no estornudarle encima a la gente. El día de hoy, vigilantes del supermercado Muro Central Excelsior en Caracas le permitieron la entrada a un sujeto enmascarado en cuero sintético ya que “si bien se ve bien sádico, al menos es inofensivo y cumple los protocolos”.

El señor Jacinto García, encargado de medir la temperatura, aplicar gel antibacterial en la entrada del supermercado y juzgar a las gente por sus uñas sucias nos comentó más sobre el extraño suceso: “A mí el jefe me advirtió que no podía dejar pasar a la gente desprotegida, ¿pero máscaras de cuero? ¡Eso sí nunca lo había visto yo! Solo me dijeron que la temperatura tenía que decir menos de 42 grados (Celsius, me imagino) y ya, tampoco me dieron mayor información. No me dieron órdenes específicas sobre qué tipo de máscara se puede usar y qué no. Así que dejé pasar al señor. Se ve como un tipo agradable, además está bastante yuca y quizá me entraba a coñazo si le decía que no. ¡Además que debe estar sudando como una tapa de olla con todo ese pocotón de cuero encima! Mejor así, ¿no? Más diversidad en el mercado. He visto bastante tapaboca estos días, normalitos, de Piolín, del Magallanes —pobre carajo— ¡de todo! Pero así todo sadiquito de cuerpo es el primero. Cada quien hace de su culo un florero pero caramba, espero que respire por lo menos cuando ande por ahí”, concluyó García luego de prohibirle el paso a alguien que intentó entrar con una máscara de Scary Movie.