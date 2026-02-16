Helicópteros gringos se llevan a chamo que se disfrazó de Súper Bigote en Carnaval

El equipo de élite Delta Force, especializado en operaciones especiales y restregamientos simbólicos del miembro viril de EE.UU, incursionó nuevamente dentro de territorio venezolano para capturar a Super Bigote, aunque resultó ser sólo un joven que se disfrazó del infame super criminal con la esperanza de cobrar el Gran Bono del Cocuy Patriótico.

Conversamos con el Teniente Coronel John T. Lometto, quien ofreció más detalles acerca de la operación: “Apenas los servicios de inteligencia nos confirmaron que su fuente de confianza se encontraba ‘rascao’ en La Guaira y había obtenido confirmación visual de la presencia de Super Bigote, decidimos dar inicio a la operación Machete del Sur con el objetivo de extraerlo del país. No encontramos resistencia alguna gracias a que el 99% de los milicianos desertaron luego del 3 de enero, los sistemas antiaéreos de Temu ya estaban destruídos y los efectivos cubanos fueron devueltos a Cuba en cajas Clap. Lamentablemente, resultó ser un falso positivo y sólo se trataba de un joven con un disfraz de carnaval que le generó sarna, pero aún así consideramos que fue un éxito total porque pudimos demostrar, una vez más, quien manda realmente dentro de Venezuela”, confirmó Lometto, mientras organizaban piques de Chinooks en caballito sobre el aeropuerto La Carlota.