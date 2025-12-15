Chilenos celebran que candidato que odia a los venezolanos le ganó a candidato que también odia a los venezolanos

Decenas de miles de chilenos salieron a las calles este lunes para celebrar la victoria de José Antonio Kast, nuevo presidente electo de Chile y enemigo número uno de los venezolanos en el país, sobre su contrincante comunista, Jeannette Jara, quien administra el grupo de fans de Nicolas Maduro en Facebook y también odia a los venezolanas.

Extasiado de euforia por primera vez en su vida, el santiaguino Mateo Muñoz nos comentó acerca del motivo de su celebración: “Voté por Kast porque por fin van a sacar a todos esos venezolanos de Chile po’ weon. La verdad no tengo muy claro que otra wea propuso, pero por lo importante saquen a todos los caribeños con su alegría de este país para nosotros poder seguir deprimidos en paz, ¿cachai? Aunque igual, era lo mismo votar por Jara, ella también quería deportar a los venezolanos y para mí, eso está perfecto. Ya basta de que vengan con sus costumbres fomes de andar sonriendo, bailando y comiendo frutas naturales po’ weon, que vayan y se las coman con Maduro”, recalcó Muñoz, mientras era detenido por los carabineros por expresar emociones en un vía pública sin llenar el debido formulario de 48 páginas con su RUT.