Nacionales
Nacionales
Chilenos celebran que candidato que odia a los venezolanos le ganó a candidato que también odia a los venezolanos

Nacionales

Chilenos celebran que candidato que odia a los venezolanos le ganó a candidato que también odia a los venezolanos

Decenas de miles de chilenos salieron a las calles este lunes para celebrar la victoria de José Antonio Kast, nuevo presidente electo de Chile y enemigo número uno de los venezolanos en el país, sobre su contrincante comunista, Jeannette Jara, quien administra el grupo de fans de Nicolas Maduro en Facebook y también odia a los venezolanas.

Extasiado de euforia por primera vez en su vida, el santiaguino Mateo Muñoz nos comentó acerca del motivo de su celebración: “Voté por Kast porque por fin van a sacar a todos esos venezolanos de Chile po’ weon. La verdad no tengo muy claro que otra wea propuso, pero por lo importante saquen a todos los caribeños con su alegría de este país para nosotros poder seguir deprimidos en paz, ¿cachai? Aunque igual, era lo mismo votar por Jara, ella también quería deportar a los venezolanos y para mí, eso está perfecto. Ya basta de que vengan con sus costumbres fomes de andar sonriendo, bailando y comiendo frutas naturales po’ weon, que vayan y se las coman con Maduro”, recalcó Muñoz, mientras era detenido por los carabineros por expresar emociones en un vía pública sin llenar el debido formulario de 48 páginas con su RUT.

PUBLICIDAD