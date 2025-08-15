Alleh y Yorghaki proyectarán Mi Prima Ciela a mitad de sus conciertos para que duren más de 45 minutos

El dúo musical más pegado en Venezuela y Guatire, Alleh y Yorghaki, confirmó que proyectarán episodios completos de la telenovela Mi Prima Ciela a mitad de sus conciertos para que duren más de 45 minutos, y también que incluirán bingos, un show de magia y que cantarán “Capaz” 67 veces para complacer a todos sus fans.

La información fue dada a conocer por Edgardo Olbarrón, mánager, organizador de la gira y telonero con su espectáculo de poledance para el dúo artístico: “Estos jóvenes artistas no sólo han demostrado un talento increíble a pesar de su corta carrera, sino que a pesar de tener sólo un álbum de 30 minutos están más que comprometidos con brindar el mejor show posible a todos, incluso a los treintañeros que fingen ser sus fanáticos para poder cuadrar carajitas porque ellos también compran entradas. Así que los conciertos incluirán capítulos enteros de Mi Prima Ciela a la mitad, concurso de parecidos a Jerónimo Gil y premios al mejor imitador de “Chicharrón” en la novela. Obviamente el espectáculo no podría estar completo sin mi interludio de magia, un torneo de Yu-Gi-Oh y un gran cierre con el dúo interpretando “Capaz” todas las veces que sean necesarias para que la gente quede felíz” afirmó Olbarrón mientras instalaba collares eléctricos a los músicos para que cantaran las veces que fuera necesario.