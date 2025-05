CNE sustituye código QR por fotos íntimas de José Brito para que nadie revise las actas

El Cabaret Nacional Electoral (CNE) anunció que para las elecciones y fiestas patronales de gobernadores de este año los códigos QR de las actas electorales impresas por las máquinas serán sustituidos por nudes del asistente de Maduro número 4, José Brito, para asegurar que “nadie revise eso” y garantizar transparencia en la ropa de ese señor.

Rodeado de baldes por si se vomitaba, Elvis Amoroso anunciaba la medida: “Ya por fin tenemos la excusa perfecta para que nadie pida las actas, ¡nudes del camarada José Brito!, ¿o es Pedro Carreño?, ah, no, debe ser Luis Parra… bueno, no importa, todos los chavistas somos el mismo gordo whiskysero. Lo importante es que nadie ande averiguando si esas actas las hizo un miliciano con crayones dentro de la máquina electoral, y que parezca que estas elecciones sí son de verdad, no como la cagada de elección de la última vez que casi nos descubren; menos mal nos hicimos los locos y ya, porque si no, imagínate, nos hubiéramos visto forzados a desaparecer a los más de 8 millones de venezolanos que votaron en contra de mi presi bello, digo, a 3 venezolanos opositores”. Concluyó Amoroso antes de volver a su lujoso dúplex en el sótano de Miraflores, donde lo alimentan con pura perrarina de langosta.