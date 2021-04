Psiquiatra honesta te receta emigrar

En un arrebato de sinceridad ocurrido durante una sesión de terapia online realizada esta mañana, la doctora Teresa Salas recetó a todos los lectores de El Chigüire Bipolar —sí, incluso a tí— a emigrar del país, pues la depresión y ansiedad colectiva van más allá de lo que cualquier terapia cognitiva, medicaciones o rutinas de ejercicio de Chloe Ting pudieran curar.

Nuestro pasante transcribió —usando solo su meñique, ya que le estamos dosificando los bolígrafos, pues lo descubrimos revendiéndolos— un extracto de la recomendación de la doctora Salas, por si no tuviste chance de estar en el Instagram Live que hicimos: “Este país ya no es para los jóvenes; bueno, para los viejos tampoco, pero a ellos les da fastidio comenzar una vida nueva en el 95 por ciento de los casos. Estimado venezolano, te voy a ser honesta: sal de aquí. Vete. Ve a pelar bolas a otro país. Intenta que no sea Latinoamérica, o por lo menos evita Perú a toda costa. Es lo mejor que te puedo recetar. Te podría recomendar meditar, hacer ejercicio, o incluso unas pastillitas de Prozac —que por cierto sí parecen Tic Tacs, como dijo Asier— pero sería ir contra mi sano juicio, sería recetarte cosas que no harán un cambio significativo como el que necesitas. Por no contar el rollo que es conseguir medicinas o poder pagarlas. Esa paz que buscas solo te puede dar emigrar. Tómate un tiempo para internalizar esto. Tu depresión solo se curará en un país donde puedas caminar tranquilo y ahorrar y usar monedas de verdad. ¿Recuerdas lo que es ahorrar? ¿Te acuerdas de las monedas? ¿Los circulitos esos plateados? Bueno, son dinero de verdad en otros países. Mucha suerte”, concluyó la psiquiatra, quien también planea mudarse tan pronto pueda.