Obligan a Farmatodo a vender Carvativir, tabacos y aguardiente

El gobierno de Nicolás Maduro anunció esta tarde que ordenará a la cadena de farmacias Farmatodo a incorporar en su catálogo nacional al críptico producto Carvativir —al que insiste en atribuir propiedades curativas contra el coronavirus— al igual que cigarrillos y caña clara, haciendo alarde de los efectos benéficos de cada uno de estos productos en los pacientes de esta enfermedad.

Patricia Troconis, gerente de Farmatodo y acaparadora de las fórmulas magistrales, compartió con nosotros su opinión sobre la extraña imposición hecha por Miraflores: “Como cosa rara el gobierno nos llegó así de la nada y que ‘mira, tienen que poner esto en todos sus anaqueles o en la parte de farmacia pero que sea visible’ y nos entregaron cajas y cajas y cajas de Carvativir, de tabacos raros y de Antioqueño. No podíamos decirles que no, evidentemente; pero nos quedamos con más dudas que respuestas. Es como que, ‘amigo, o sea somos una farmacia y esas tres vainas matan a la gente, pues, no entiendo. Si vas a dar vainas así por lo menos ofrécele a la gente Marlboro pues, o Santa Teresa, no una caña clara toda chimba ahí’. Pero de nuevo, nos quedamos callados y bueno, ahí tengo a los pasantes arreglando los estantes para que no nos caiga el Sundde o cualquier cosa que les dé la perra gana. Ay, ya va, ¿esta entrevista era oficial?”, preguntó Troconis, quien pidió una segunda oportunidad para dar declaraciones “más formales”.