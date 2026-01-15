El presidente estadounidense, Donald J. Trump, confirmó que la noche de ayer sostuvo una “muy buena llamada” con Delcy Rodríguez, afirmando que es “una excelente persona, demasiado jodedora y le habría gustado invitarla a la isla de Epstein”.

Así lo confirmó el recién autoproclamado presidente de Venezuela ante los medios acreditados de la Casa Blanca, entre los que se encontraban Trump News, The Trump Times y Venezolana de Trumpvisión: “Tuvimos una conversación muy larga y productiva anoche, de las más productivas, logramos ganar varías partidas de Dúos en Fortnite, en Warzone y hasta completamos Peak juntos, fue increíble, lo máximo, me enseñó a usar Discord. Creo que es una persona increíble, muy divertida, si yo digo pio ella dice pio, es impresionante, es como tener tu propio loro, pero con lentes y te ayuda a dirigir un país. La verdad me hubiera gustado presentarle a Epstein y llevarla a su isla privada, creo que se habrían llevado muy bien, los dos son igual de echadores de vaina, siempre bromeando con que les gusta ‘violar derechos humanos’ o otras cosas. Tal vez podríamos ir juntos a Margarita, o tal vez debería darme Margarita, creo que si le pido que me de Margarita me la regalaría, así de increíble es, la quiero mucho”, explicó el mandatario americano mentiras perseguía a María Corina por toda la Casa Blanca para quitarle su Premio Nobel de la Paz.