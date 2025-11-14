El líder del chavismo y responsable de que la canaimita presidencial esté llena de virus por descargar música en Ares, Nicolás Maduro, anunció que pasó el día esculpiendo un Latin Grammy de arcilla a Roque Valero para que no se sienta triste por la victoria de Rawayana y Akapellah llevándose el premio de verdad.

Roque Valero confesó ante la cámara del Vtelca de VTV que está muy agradecido con el premio: “Honestamente, creo que esta estatuilla hecha con arcilla, amor y un poco de arequipe representa el punto más grande de mi carrera desde que mi presidente obrero me entregó el Premio Oscar de papel maché por mi impecable actuación en Saab: el hombre de demasiadas dificultades, e incluso desde que el mismo Rey Maduro Primero me entregó el Super Bigote de papel tualé mojado por mi heróica participación llevándole papel tualé al baño, salvando una vez más las cortinas de Miraflores de otra desgracia. Sin embargo, prometo no descansar hasta ganarme el glorioso jalabolas del año, como en su momento ya lo ganaron algunos de mis ídolos como Winston, el Potro Álvarez o recientemente Louis BPM” concluyó Valero mientras veía cómo el gobierno anunciaba otro cartel de un festival en el que tampoco lo incluyeron.