La emisora Radio Castigo, 690 AM, la estación favorita del guachimán insomne, cumple hoy tres meses reproduciendo “Despacito” de Luis Fonsi en bucle, sin cortes comerciales, locuciones ni cadena nacional que la detenga. Más sorprendente aún, parece que nadie en el territorio nacional se ha percatado de eso, presuntamente porque la radio murió.

Nuestro pasante subpagado entrevistó a varias personas en la calle —cuyos nombres mantendremos en anonimato, por estar todos violando la cuarentena— para ver si alguno se había dado cuenta de la reproducción constante de la canción del 2017. “¿Ah? ¿Despacito? ¿Esa canción no es como viejísima?”, comentó un joven entrevistado. “He evitado escuchar esa canción a toda costa, así que no te sabría decir si alguien la sigue poniendo”, respondió otro de los consultados. ¿Todavía hay emisoras AM en el país? No, ya va, ¿aún hay emisoras activas y no chavistas en el país?” preguntó una señora. Otro nos dio una explicación un poco más detallada de porqué no se había dado cuenta: “Te voy a ser honesto, desde que me compré un cable auxiliar para el carro en el 2010 no he vuelto a escuchar la radio. Mucho comercial, locutores insoportables y canciones malazas, como esa que me nombras. Prefiero escuchar lo que me gusta sin cortes comerciales y ya. De verdad me sorprende que las emisoras sigan existiendo”.

Intentamos conversar sobre este hecho con algún miembro de la emisora, pero al otro lado del teléfono nos atendió una persona que dijo ser el arrendador del local, quien no sólo no respondió a nuestras preguntas, sino que además le cobró al pasante subpagado los 6 meses de deuda por concepto de alquiler que tienen los dueños de la emisora.